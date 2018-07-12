Подарить себе время

К программе для старшего поколения «Московское долголетие» уже присоединилось более 100 тысяч столичных пенсионеров. Какие полезные занятия входят в проект, выясняла «Вечерка».

Занятия по программе «Московское долголетие» проходят бесплатно. Выбрать кружок, секцию, мастер-класс по душе и рядом с домом может сегодня любой москвич, вышедший на пенсию. Многие занятия в летний период проходят под открытым небом — на территории скверов и парков. На выбор предлагаются активности по направлениям: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие.

Среди самых популярных — скандинавская ходьба: занятия не требуют специальных навыков и подходят для любого возраста. Пользуются большим спросом у представителей старшего поколения и занятия танцами.

Кроме того, для пенсионеров в рамках программы проводятся лекции по здоровому образу жизни.

Владимир Петросян. — Сейчас этим проектом заинтересовалось очень много людей, к нему присоединились уже более 100 тысяч москвичей, — говорит глава Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Провести досуг активно, пообщаться, принять процедуры можно в территориальных центрах социального обслуживания. В жаркое время здесь работают «комнаты прохлады», восстановить силы можно в соляной пещере, а также выпив кислородного коктейля.

Именно в районных ЦСО проводится запись на занятия по проекту «Московское долголетие». С собой понадобятся паспорт, СНИЛС и соцкарта москвича.

СПРАВКА

Для уточнений подробностей программы можно обратиться по телефону +7 (495) 221-02-82. Полный список кружков — на официальном сайте мэра mos.ru

ЦИТАТА

Мы решили создать самый масштабный, огромный, системный, интересный проект в области активного долголетия.