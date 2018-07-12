Студенческие отряды в столице: были бы руки, а работа найдется

Рабочие специальности востребованы у молодежи.

Московский государственный строительного университет впервые организовал студенческие отряды в столице. Почти 30 человек помогают создавать новые этажи дома, который отдадут под переселение по программе реновации.

Высоковольтный проезд, 5 на севере Москвы стал на два месяца рабочим адресом для 27 студентов Московского государственного строительного университета. Строгий конкурсный отбор, месяцы подготовки, и первый студенческий отряд каменщиков сформирован. С 8 утра до 17 часов ребята трудятся и создают внутренние перегородки будущих комнат.

— Работаем здесь почти две недели, за это время возведено два этажа, — говорит студент третьего курса, комиссар отряда Кирилл Хаванцев. — Стройка — живой процесс, испытываешь осок чувство, когда что-то делаешь руками. Созидаешь. А самое важное — здесь мы набираемся опыта. Практический знаний получаем больше, чем где бы то ни было. Общаемся с прорабами, руководством строительно-монтажного управления, задаем вопросы, получаем нужные и понятные нам ответы.

Крепкие ребята привыкли к физическим нагрузкам. Легко встают рано утром, а восьмичасовой рабочий день быстро вошел в привычку. Форма, каска, сапоги, инструменты и напутствие наставников и прораба — и вот молодежь уже замешивает раствор, укладывает плиты, выравнивает стены. За полторы недели студенты МГСУ закончили один этаж и перешли на другой. Отчитываются за выполненные объемы каждый день, записи заносят в дневник стройки — его ведет как раз Кирилл Хаванцев. После месяца работы ребята получают свою первую зарплату — порядка 40 тысяч рублей.

— Мы ухватились за эту возможность — поработать на стройке, — говорит молодой человек, — пройти нужно все этапы: получить практический опыт в рабочей специальности, чтобы потом стать инженерами и руководителями.

Сами студенты уже мечтают о будущем — одни хотят стать проектировщиками, другие — бригадирами, третьи готовы остаться в рабочих профессиях.

Сейчас столичные организации готовы набирать студентов, учить их, подсказывать. Рабочие профессии востребованы. Да и многие нынешний знаменитые строители, завоевавшие определенные статусы и награды, когда-то начинали с простых рабочих.

— Я родился и воспитывался в военной семье. И уже с детства понимал, что дисциплина и трудолюбие ― самый простой и верный путь к успеху, — рассказал «ВМ» генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков . — После моего окончания кадетского корпуса Суворовского училища отец был уверен, что пойду по его стопам и стану военным. Однако свою корректировку внесло время. В начале 90-х годов я поступил в Московский институт инженеров транспорта по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Параллельно учился на факультете финансового менеджмента в Академии государственной службы при Президенте РФ . Первые восемь лет был рабочим, мастером, главным инженером. Эта была очень хорошая школа: во-первых, крупная стройка, а во-вторых, видение, понимание, если так можно назвать, механизма работы изнутри. В 2003 году начал работать в строительной фирме, которую позднее и возглавил.

За 10 лет под руководством Сергея Жукова были сооружены восемь олимпийских объектов в Сочи : Малая ледовая арена, Дворец для керлинга, тренировочные арены для фигурного катания и для хоккея, канатная дорога от поселка Эсто-садок до трамплинного комплекса, а также две гостиницы — в Дагомысе и в Красной Поляне. Однако всегда приходит время выбора, в масштабах Московского метростроя этого было не избежать. Управление десятками строительно-монтажных компаний, входящих в состав Мосметростроя, и более 13 тысяч человек требовало полной самоотдачи, колоссальной ответственности и бесконечных деловых встреч.

— О принятом решении перейти в одну из старейших организаций столицы нисколько не жалею, более того, считаю, что у меня в жизни было два везения — то, что я стал строителем, и то, что сегодня руковожу Мосметростроем, — признается он. — Отмечу, что все выдающиеся метростроевцы начинали свой профессиональный путь простыми рабочими. Затем набирались опыта, участвуя в каждом этапе строительства: трудились проходчиками, монтажниками, горными мастерами. К примеру, будущий строитель метро в Тбилиси Виктор Гоциридзе пришел добровольцем на сооружение московской подземки, инженер Иван Зубков, спроектировавший «Дорогу жизни», с 15 лет подрабатывал помощником слесаря и молотобойцем. Только так, постигая суть производства изнутри, можно развиваться и достигать успехов в профессии.

Сегодня на строительных объектах Мосметростроя проходят производственную и преддипломную практику учащиеся строительных вузов, они же — будущие метростроевцы.

Предлагают строительные вакансии и в Центре занятости молодежи. Выбрать можно, записавшись на консультацию.

— В Москве профицит рабочих мест — их два миллиона. Люди из других регионов приезжают, чтобы устроиться на работу в столице, — заявлял ранее мэр столицы Сергей Собянин . — В Москве всегда было хорошо с работой, и сейчас на 160 тысяч вакансий только 25 тысяч человек зарегистрировали свои резюме.

Сам мэр с улыбкой вспоминает те годы, когда его молодого выпускника ждало серьезное собеседование на Челябинском трубопрокатном заводе

— Для начала мне предложили поработать слесарем, токарем, хотя у меня было высшее образование, и я претендовал на инженерную должность, — рассказал мэр. — Я благодарен тому кадровику, который направил меня на рабочую специальность. За год я прошел почти все специальности в цехе, понимал, кто и как работает. Когда стал мастером, проще стало общаться и работать с разными отделами и управлениями завода. Не надо бояться когда первые шаги вы делаете не большим начальником, а начинаете с простых рабочих специальностей. Чтобы руководить, нужно понимать их настроения, состояния на их месте.

Рассказал Сергей Собянин и о своей первой зарплате, назвав ее хорошей по тем временам — 220 рублей в месяц. Когда студенты спрашивают мэра, с чего нужно начинать свой карьерный путь, Сергей Собянин отвечает: «с того, что есть».

— Если у вас есть желание двигаться вперед, есть цель, то вы обязательно проявите себя, — посоветовал он молодым людям. — Делать первые шаги нужно исходя из того, что есть. Мы живем в условиях рыночной экономики, нам на блюдечке ничего не преподнесут. Надо бороться, чтобы достичь успеха.