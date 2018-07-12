«Чтобы попасть в группу развитых стран, России надо поднимать не количественные, а качественные показатели»

«Я думаю, что это хороший показатель. Несмотря на то, что нас относят к странам с быстро растущей экономикой, — первое место — это положительная динамика. Критерии, по которым страна относится к категории развивающихся или развитых, все время менялись. Основной критерий — это ВВП на душу населения. Но есть и другие немаловажные факторы — уровень развития гражданского общества, института демократии, государственного управления и т. д.