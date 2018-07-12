«Чтобы попасть в группу развитых стран, России надо поднимать не количественные, а качественные показатели» 

«Я думаю, что это хороший показатель. Несмотря на то, что нас относят к странам с быстро растущей экономикой, — первое место — это положительная динамика. Критерии, по которым страна относится к категории развивающихся или развитых, все время менялись. Основной критерий — это ВВП на душу населения. Но есть и другие немаловажные факторы — уровень развития гражданского общества, института демократии, государственного управления и т. д.
В принципе, динамика по макро-показателям определяет Россию в группу стран, где доходы на душу населения больше, чем средние по миру. Но мы все равно не попадаем в категорию развитых стран из-за низких показателей качественных критериев, которые я назвал ранее. Это качество института гражданского общества, уровень верховенства закона и института демократии. По этим критериям мы сильно отстаем. Экспертное сообщество разделяет мнение, что критерий развитости должен включать не только количественные показатели, такие как доход на душу населения, уровень задолженности и объемы торговли, но и качественные характеристики. Чтобы нам попадать в группу развитых стран, нужно поднимать эти показатели. Тогда мы приблизимся к странам так называемого „золотого миллиарда“.