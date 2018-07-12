Префект ЮВАО Андрей Цыбин встретился с жителями района Выхино-Жулебино

О проекте обустройства пешеходной зоны площадью более двух гектаров жителям рассказал глава управы района Выхино-Жулебино Сергей Зотов . Так, на данной территории предусмотрен ремонт газонов, высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников, детских и спортивных площадок с малыми архитектурными формами, ремонт асфальтобетонного покрытия, установка антивандальных фонарей. По просьбам жителей на пешеходной зоне установят также два батута.

После презентации проекта все желающие смогли задать дополнительные вопросы руководству префектуры ЮВАО. В ходе ответов на вопросы жителям стало ясно, что на пешеходной зоне запланирована установка 20 урн и 42 лавочек, появится детский спортивный городок и площадки воркаута для взрослых. Кроме того, все парковочные места будут сохранены в полном объеме. При этом комфортно отдыхать и передвигаться там смогут и маломобильные граждане: для этого сделают понижение бордюров, уложат тактильную плитку, установят удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья малые архитектурные формы. Осуществлять ремонт на объекте будет проводившая благоустройство организация в рамках гарантийных обязательств. Также жителей интересовал вопрос сохранения существующих зеленых насаждений и высадки новых.

— Существующие деревья будут сохранены, — заверил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин. — Кроме того, будет высажено еще 30 деревьев (сибирские ели, сосны, пихты) и 224 кустарника (спирея, можжевельник, туя, барбарис и другие). Также предусмотрено создание альпийской горки.

Обратились жители и с просьбой оборудовать новый пешеходный тротуар вдоль улицы Генерала Кузнецова для обеспечения безопасности горожан при проходе от входа в метро до пересечения с улицей Привольная, а также создать дополнительные парковочные места под эстакадой на Новорязанском шоссе.

— Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение Департаменту транспорта в кратчайшие сроки обеспечить парковку машин в подэстакадном пространстве, — сообщил префект Андрей Цыбин . — Вопрос об оборудовании пешеходной зоны будет в ближайшее время рассмотрен на окружной комиссии префектуры.

Также жители района смогли задать руководству округа и другие интересующие их вопросы. В основном они касались благоустройства и содержания дворовых территорий, обеспечения безопасности, схемы размещения нестационарных торговых объектов (например, установки на территории района большего количества киосков с таким востребованным в летний период назначением, как «Мороженое») и других тем. На большинство вопросов пришедшие на встречу горожане получили ответы сразу же. На остальные, требующие более детальной проработки, ответы будут даны в письменном виде в установленные сроки.