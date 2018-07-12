Перечень сфер деятельности резидентов двух ТОР Алтайского края будет расширен

"Речь [на прошедшей в среду встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым ] шла о расширении тех видов деятельности, предприятия относящиеся к которым могут стать резидентами ТОСЭР — там ограниченный перечень видов деятельности. Я просил Дмитрия Анатольевича, чтобы такой перечень был расширен, поскольку наша работа по продвижению территорий, поиск новых резидентов показали, что есть желающие, есть потенциальные инвесторы, которые с интересом придут, но они не могут воспользоваться всем комплексом поддержки, которую ТОСЭР предлагает. [Это] сфера машиностроения, приборостроения, предложения касаются и сферы создания колл-центров, например, еще ряда отраслей", — сказал он.

По словам Томенко, в Алтайском крае уже работают три крупных колл-центра федеральных компания — банка ВТБ , «Ростелекома», "Альфабанка" . «Это рабочие места, это инвестиции, это устойчивая работа, это интересные проекты», — пояснил он.

Врио губернатора также отметил, что работа по подготовке нормативно-правовых актов в отношении алтайских ТОСЭР будет начата в ближайшее время. «Я надеюсь, что это займет меньший срок, чем до конца года. Начнем работу с ведомствами федеральными, нет ли каких-то подводных камней, но в моем понимании здесь достаточно все обоснованно», — пояснил Томенко.

Моногорода Новоалтайск и Заринск Алтайского края попали 16 марта в список 17 российских городов, получивших статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

ТОСЭР Алтайского края

Заринск — моногород, где проживают более 46 тыс. жителей. Градообразующее предприятие «Алтайкокс» — одно из крупнейших коксохимических предприятий РФ , производящее 15% кокса в стране. По данным Минэкономразвития региона, по первоначальному плану в Заринске до 2027 года предполагается реализовать девять новых инвестпроектов на 2,6 млрд рублей и создать более 1 тыс. рабочих мест. Перспективное направление — формирование кожевенного кластера. Как сообщалось ранее, в Заринске уже начато строительство кожзавода «Русская кожа» с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Предполагается и создание других производств.