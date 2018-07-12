Гендиректора АПЗ наградили почетной грамотой полпреда 

Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» Олег Лавричев награжден почётной грамотой полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи и развитие Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии В. Ф. Маргелова за подписью полпреда ПФО М. В. Бабича, сообщает пресс-служба АПЗ.
Справка «ФедералПресс»:
Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. генерала армии Маргелова В. Ф. (НКК) — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение с дополнительными образовательными программами, направленными на проведение военной подготовки несовершеннолетних граждан, находится в ведении Министерства образования Нижегородской области. Расположен на базе расформированного авиационного полка ПВО в Истомино.