Клычкову показали строящиеся репродукторы СНЦ «Знаменский»

На трех племенных репродукторах компании будут содержать порядка 15 тыс. продуктивных свиноматок, сообщила генеральный директор компании Елена Климова

Репродукторы являются самостоятельными сельскохозяйственными предприятиями по производству племенных свиней, предназначенных для ремонта стада товарных свинокомплексов. В них постоянно содержатся продуктивные свиноматки. Обеспечена возможность равномерного круглогодичного получения поросят и их доращивания.

«Племенной репродуктор № 5 (Маточник)» в деревне Становой колодезь Орловского района общей стоимостью 955 млн рублей будет сдан летом 2019 года. Уже освоено 52% предназначенных средств. Начат монтаж технологического оборудования. Такие же репродукторы будут возведены в деревне Становое и в Сосковском районе. Там появится 22 новых рабочих мест.

Елена Климова рассказала каким образом на предприятии будет организована экологическая утилизация биоотходов. На предприятии разработан высокий уровень безопасности и эффективности дезинфекции. Планируется установка вакуумной системы удаления биоотходов и станции для откачки навоза с его последующим внесением под почву.

После содержания в маточниках поросят будут переводить на площадки «Откорм». Два таких объекта на 37 тыс. скотомест строятся в Сосковском районе. Там появится 75 новых рабочих мест. В настоящее время идут строительно-монтажные работы и законтрактован полный объем необходимого оборудования.

Елена Климова отметила, что СНЦ впервые работает в Сосковском районе и планирует вложить в три объекта порядка 2,5 млрд рублей.

Напомним, соглашение между правительством Орловской области и ООО «СГЦ Знаменский» было подписано в период губернаторства Вадима Потомского летом 2017 года. В рамках инвестиционного проекта предприятие планирует расширит свои производственные мощности с 500 до 1 000 тыс. голов. Планируется строительство трёх племенных репродукторов на 15 000 свиноматок, комбикормового завода мощностью 40 тн/час, холодильного цеха мощностью 560 тонн, цеха готовой продукции и очистные сооружения в составе цеха по убою свиней. Общая стоимость проекта, который будет реализован с 2017 по 2020 год, составит 7 млрд рублей. Количество рабочих мест увеличится до 2800.

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