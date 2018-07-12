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Занятия скандинавской ходьбой в рамках «Московского долголетия» организованы в Грачевском парке
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Занятия скандинавской ходьбой в рамках «Московского долголетия» организованы в Грачевском парке 

Управа района Ховрино города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Тренировки по скандинавской ходьбе проводятся в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в районе Ховрино. Об этом рассказали в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино».
— Приглашаем вас на живописные маршруты в Грачевском парке. Будем заниматься спортом на свежем воздухе, общаться, знакомиться с активными людьми и просто хорошо проводить время, — уточнили в центре.
Как отметили в ТЦСО, чтобы присоединиться к одной из групп, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу: ул. Флотская, 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок: 8 (495) 454-15-28. (ео)
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