Занятия скандинавской ходьбой в рамках «Московского долголетия» организованы в Грачевском парке

Тренировки по скандинавской ходьбе проводятся в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в районе Ховрино. Об этом рассказали в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино».

— Приглашаем вас на живописные маршруты в Грачевском парке. Будем заниматься спортом на свежем воздухе, общаться, знакомиться с активными людьми и просто хорошо проводить время, — уточнили в центре.

Как отметили в ТЦСО, чтобы присоединиться к одной из групп, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу: ул. Флотская, 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок: 8 (495) 454-15-28. (ео)