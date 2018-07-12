На бывшем мусульманском кладбище омичи устраивают гулянки и жарят шашлык

Территория заброшенного кладбища неподалеку от микрорайона «Кристалл» превратилась в стихийное место отдыха омичей, поставляющих после себя горы мусора. В прошлом году "Омск Здесь" писал, что на Левом берегу неподалеку от микрорайона «Кристалл» началось строительство спорткомплекса на заброшенном мусульманском кладбище. Тогда мусульманская диаспора добилась прекращения работ. Но нынешним летом погост вновь может оказаться в центре скандала, он притягивает к себе жителей близлежащих микрорайонов, желающих весело провести отдых на природе. Как бы это казалось ни странным, учитывая назначение этого места.

Как сообщают представители региональной татарской национально-культурной автономия Омской области «Маданият», к ним поступило обращение от омского предпринимателя, руководителя регионального отделения общественной организации «Опора России» Олега Ананьева. Он проживает в микрорайоне «Кристалл», поэтому ему прекрасно видно, что происходит на территории заброшенного погоста. Летом омичи разводят здесь костры, жарят шашлыки и пьют алкоголь.

— После того, как зимой сошел снег, вся территория оказалась хорошо видна. Картина на самом деле удручающая, — говорит Олег Ананьев. — Горы мусора, пустых бутылок, периодически здесь проживают лица без определенного места жительства, прячась в склепе.

На этом кладбище хоронили умерших мусульман, проживавших в левобережных деревнях, поселках и аулах: Каржаса, Садовое, Чукреевка, Рыбачий, Большая Островка. Кладбище заброшено давно. Когда неподалеку началась стройка жилых домов, родственникам усопших предлагали перезахоронить останки. Такой возможностью воспользовались далеко не все.

— Умерших вроде бы перезахоронили, но вместо сквера или парка на территории кладбища ничего не подготовлено. Нет ограждения и указания на историческую ценность места. В сотне метров от жилых домов видны монументы и оградки захоронений на территории кладбища, — подчеркнули в общественной организации.

Сейчас мусульмане планируют решить вопрос с установкой здесь ограждения и памятной доски.

— Актуальным становится вопрос обозначения территории. Строительство ограждения по периметру мусульманского кладбища, установление памятной доски, — говорит представитель «Маданият» Камиль Сайфулин.