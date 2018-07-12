В бывшем издательстве «Слово» царят запустение и разруха

Одно из самых известных зданий Саратова переживает не лучшие времена. В информационную службу «Саратов 24» обратились ветераны саратовской журналистики они обеспокоены судьбой бывшего издательства «Слово». Высотку на улице Волжской знают в областном центре практически все. Бывший дом прессы, где раньше миллионными тиражами печатали газеты и находились редакции, теперь принадлежит частным лицам. Хотя строилось здание за государственный счёт. Кабинеты сдаются под офисы, а на этажах царит разруха. О былых временах напоминает только вывеска на входе. Как только издательство продали, журналисты из него начали уходить. Памятная доска с фамилиями корреспондентов-фронтовиков пока осталась. Но их потомки переживают, что мемориал может исчезнуть.

Лидия Златогорская, председатель регионального отделения Союза журналистов: «Конечно, обидно. Вообще это несправедливо. На самом деле, строилось здание как государственное. На средства людей. Журналисты, которые работали раньше в газете „Коммунист“ говорили, это на наши средства. Они работали, получали прибыль и на эту прибыль по решению обкома строилось это здание.»