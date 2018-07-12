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В бывшем издательстве «Слово» царят запустение и разруха
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В бывшем издательстве «Слово» царят запустение и разруха 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Одно из самых известных зданий Саратова переживает не лучшие времена. В информационную службу «Саратов 24» обратились ветераны саратовской журналистики они обеспокоены судьбой бывшего издательства «Слово». Высотку на улице Волжской знают в областном центре практически все. Бывший дом прессы, где раньше миллионными тиражами печатали газеты и находились редакции, теперь принадлежит частным лицам. Хотя строилось здание за государственный счёт. Кабинеты сдаются под офисы, а на этажах царит разруха. О былых временах напоминает только вывеска на входе. Как только издательство продали, журналисты из него начали уходить. Памятная доска с фамилиями корреспондентов-фронтовиков пока осталась. Но их потомки переживают, что мемориал может исчезнуть.
Лидия Златогорская, председатель регионального отделения Союза журналистов: «Конечно, обидно. Вообще это несправедливо. На самом деле, строилось здание как государственное. На средства людей. Журналисты, которые работали раньше в газете „Коммунист“ говорили, это на наши средства. Они работали, получали прибыль и на эту прибыль по решению обкома строилось это здание.»
Считается, что здание издательства теперь принадлежит олигарху Аркадию Евстафьеву. Ему же приписывают контроль над «Саратовскими авиалиниями». После крушения самолёта АН-148 в Подмосковье эксперты выявили на предприятии массу нарушений. В итоге это привело к отзыву лицензии и прекращению полётов. Начались массовые увольнения. На то, как они проходят сотрудники пожаловались в контролирующие органы. Сам Аркадий Евстафьев творящееся в его компаниях никак не комментирует.
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