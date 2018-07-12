«РТК» пытается отсудить у «Донавтовокзала» 3,4 млн рублей 

Ростовская транспортная компания (РТК) обратилась в Арбитражный суд региона с просьбой о аресте счетов «Донавтовокзала» для выплаты долга в 3,4 млн рублей. Сумма складывается из долга за пассажирские перевозки и процента за пользование чужими денежными средствами.
Скандал вокруг невыплат перевозчику тянется уже несколько месяцев. Руководство вокзала уже обязали выплатить 3,5 млн руб. за то, что ранее компания не перечислила деньги, заработанные от реализации билетов в марте 2018 года.
Предварительное слушание по делу состоится 23 августа 2018 года. Конфликт напрямую отразится на всех жителях области. Если деньги перевозчику не выплатят, он свернет несколько транспортных направлений. По схожей причине уже перестали ходить автобусы в станицу Тацинская, на очереди и другие маршруты. Ростовчане могут лишиться автобусов в Севастополь, Ялту, Феодосию, Волгоград, Харьков, Саратов и другие города.