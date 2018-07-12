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Как организовано компенсационное озеленение в Нижнем Новгороде
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Как организовано компенсационное озеленение в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 5 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Щербинках рубят деревья. Почему? Там, где они росли, предстоит построить школу на 525 мест для нового многоэтажного микрорайона. А деревья теоретически должны высадить в другом месте, на это предусмотрена компенсация.
Школу к середине 2019 года по государственной программе возводит муниципалитет, а из казны выделили компенсацию за вырубку миллионы рублей. Деньги целевым образом предназначены на озеленение.
Точно так же компенсации в казну платят другие застройщики. Где же новые зелёные аллеи, которые должны расти вслед за этажами микрорайонов?
«До сих пор в городе в этом смысле была плохая практика: компенсации от застройщиков идут в бюджет, и он их просто поглощает, — рассказал «АиФ-НН» руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. — На высадку деревьев реально доходит 20-30% сумм, уплаченных в качестве компенсации. Остальное расходится — наверно, на очень важные нужды, но к озеленению они не имеют никакого отношения! Речь идёт как минимум о десятках миллионов рублей в год».
Как сообщили «АиФ-НН» в городском комитете по экологии и охране окружающей среды (горкомэкологии), в 2016 году компенсации в муниципальную казну от застройщиков составили 41,262 млн руб., в 2017-м — 42,132 млн руб., в 2018 году — пока 30,3 млн руб. Создавать особый фонд для компенсационного озеленения не позволяет Бюджетный кодекс РФ.
По словам Асхата Каюмова, есть здесь и ещё один парадокс: пока получается, что городской казне выгодно рубить и рубить деревья! Чем больше — тем лучше, это доходы муниципального бюджета. Экологи поднимали эти проблемы больше десятилетия, прежние городские власти их доводы во внимание не принимали.
Но 29 мая на экологическом форуме «Зелёный Нижний 2020» Владимир Панов, возглавляющий город с декабря прошлого года, мнение экспертов услышал и признал, что ситуацию надо менять.
До 2008 года средства на озеленение использовали целевым образом, подтвердили в горкомэкологии. Потом деньги стали уходить в «общий котёл», но с 2019 года компенсации на озеленение снова предполагают тратить адресно.
Кстати
На том же форуме поднимали вопрос об уменьшении зоны городских парков. Так, в своё время в парке Пушкина планировали построить новое здание для Нижегородского академического театра оперы и балета. Под топор должны были пойти 400 берёз, территорию, где они растут, вывели из состава зелёной зоны. Потом планы властей изменились, театр работает в прежнем, но отремонтированном помещении на ул. Белинского, берёзы же так по документам и стоят особняком. А значит — без защиты. И это далеко не единичный случай. Об этом на форуме рассказывала градозащитница Мария Попова. «АиФ-НН» будет следить, как будет меняться ситуация.
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