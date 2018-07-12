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В «Гармонии» прошёл тренинг по продвижению недвижимости через Инстаграм
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В «Гармонии» прошёл тренинг по продвижению недвижимости через Инстаграм 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Строительная группа «Третий Рим» в продолжение тренингов для риэлторов и партнёров провела очередное занятие бизнес-школы «Территория возможностей».
Мероприятие прошло на базе многопрофильной клиники в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя.
Темой семинара стали методики эффективного продвижения в одной из самых быстрорастущих социальных сетей инстаграм. Благодаря данной платформе удаётся привлекать клиентов из разных регионов России.
Сегодня компания делает ставку на повышение профессионального уровня партнеров, поэтому руководитель отдела маркетинга Строительной группы «Третий Рим» раскрыл секреты грамотного продвижения информации, работающие на практике методы по охвату и повышении интереса целевой аудитории.
Участники семинара, высоко оценили работу организаторов «Территории возможностей» и обсудили темы следующих встреч.
Строительная группа «Третий Рим» является одним из крупнейших застройщиков Юга России, активно развивающим сотрудничество с представителями строительной и смежных отраслей.
Компания ведёт большую работу по созданию единого, грамотного информационного пространства на рынке коммерческой и жилой недвижимости.
Жилой район «Гармония» в предместьях Ставрополя является на сегодня одним из важнейших проектов Строительной группы «Третий Рим».
Большое внимание уделяется инфраструктуре: строятся образовательные учреждения, уже работают спортивный комплекс и храм.
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