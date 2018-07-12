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На портале «Активный гражданин» стартовала 7 часть голосования за интересные места в Москве
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На портале «Активный гражданин» стартовала 7 часть голосования за интересные места в Москве 

Управа района Братеево города Москвы 5 часов назад
Фото: Братеево
Братеевцы определили тройку самых известных культурных центров Южного округа. Новая часть опроса «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» стартовала в среду, 11 июля.
По предварительным результатам голосования, Культурный центр «Братеево» наиболее популярен среди пользователей из района Братеево: за него проголосовали более 46% участников голосования. Культурный центр «Москворечье» на Каширском шоссе, 52 — второй по популярности среди братеевцев — за него свой голос отдали почти 18%. Третье место по узнаваемости принадлежит Культурному центру ЗИЛ (5%).
В этом году по проекту «Московские культурные центры» многие столичные учреждения были модернизированы и преобразованы в новые культурные площадки. В связи с изменением формата работы, многие культурные центры увеличили охват и вышли за рамки стандартных видов искусства.
Фото: портал «Активный гражданин».
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