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На Аэродромной научат вязать «букеты»
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На Аэродромной научат вязать «букеты» 

Управа района Куркино 5 часов назад
Фото: Управа района Куркино
Мастер-класс по вязанию состоится 19 июля в Ресурсном центре НКО по Северо-Западному округу на Аэродромной улице. Всем желающим расскажут, как связать красивые цветы.
— Лето — это время цветов. Мы можем купить их в магазине, вырастить на клумбе, а можем и создать своими руками. Приходите на мастер-класс в Ресурсный центр НКО, и мы обязательно вместе свяжем тот цветок, который выберете именно вы, — сказала Наталья Сысоева, которая проведет мастер-класс.
Занятие начнется в 11.00 по адресу: улица Аэродромная, дом 6. Записаться можно по телефону 8 (915) 196-07-65. (ск)
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