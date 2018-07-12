На Аэродромной научат вязать «букеты»

Мастер-класс по вязанию состоится 19 июля в Ресурсном центре НКО по Северо-Западному округу на Аэродромной улице. Всем желающим расскажут, как связать красивые цветы.

— Лето — это время цветов. Мы можем купить их в магазине, вырастить на клумбе, а можем и создать своими руками. Приходите на мастер-класс в Ресурсный центр НКО, и мы обязательно вместе свяжем тот цветок, который выберете именно вы, — сказала Наталья Сысоева, которая проведет мастер-класс.

Занятие начнется в 11.00 по адресу: улица Аэродромная, дом 6. Записаться можно по телефону 8 (915) 196-07-65. (ск)