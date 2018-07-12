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В районе Куркино отремонтируют хирургический корпус туберкулезной больницы
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В районе Куркино отремонтируют хирургический корпус туберкулезной больницы 

Управа района Куркино 5 часов назад
Фото: Управа района Куркино
Ремонт хирургического корпуса корпусе № 11 ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина» будет проведен в районе Куркино.
В районе Куркино проведут работы по ремонту хирургического корпуса корпусе № 11 ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина».
— В рамках работ восстановят фасад, заменят окна и сделают новые перегородки. Проектная документация уже согласована, — Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Входные группы сделают с приямками, а главный вход оборудуют для удобства маломобильных граждан. Отремонтируют и кровлю корпуса: заменят гидроизоляционный рулонный ковер, почистят и покрасят металлические ограждения, установят лестницы-стремянки и обновят покрытие парапетов. (ск)
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