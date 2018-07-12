В районе Куркино отремонтируют хирургический корпус туберкулезной больницы

Ремонт хирургического корпуса корпусе № 11 ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина» будет проведен в районе Куркино

В районе Куркино проведут работы по ремонту хирургического корпуса корпусе № 11 ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина».

— В рамках работ восстановят фасад, заменят окна и сделают новые перегородки. Проектная документация уже согласована, — Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

Входные группы сделают с приямками, а главный вход оборудуют для удобства маломобильных граждан. Отремонтируют и кровлю корпуса: заменят гидроизоляционный рулонный ковер, почистят и покрасят металлические ограждения, установят лестницы-стремянки и обновят покрытие парапетов. (ск)