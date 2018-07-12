В 13 дворах района Ховрино проведут ремонт асфальта большими картами

В районе Ховрино запланировано проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на 13 дворовых территориях. Общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия составляет 29013 кв.м.

Ремонт асфальтобетонного покрытия картами — это замена большого участка (до нескольких десятков метров). Верхний слой старого асфальта срезают и на его место кладут новый. Срок службы такого покрытия — от 4 до 5 лет.

На «больших картах» используются малогабаритные фрезы, снимающие покрытие слоем необходимой толщины, после чего образовавшийся контур заполняется асфальтобетонной смесью.

В настоящее завершены работы на семи дворовых территориях по адресам:

ул. Дыбенко, д. 22, корп.1;

ул. Дыбенко, д. 26, корп.3;

ул. Дыбенко, д. 36, корп.1;

ул. Дыбенко, д. 34;

ул. Клинская, д. 10, корп.3;

ул. Клинская, д. 10, корп.2;

ул. Клинская, д. 10, корп.1 В рамках данных мероприятий также будут выполнены работы по замене бортового камня.