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Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия завершили в семи дворах Ховрино
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Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия завершили в семи дворах Ховрино 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северного административного округа.
«В районе Ховрино запланировано проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на 13 дворовых территориях. Общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия составляет 29 тыс. 13 кв. м. В настоящее время завершены работы на семи дворовых территориях», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, ремонт асфальтобетонного покрытия картами — это замена большого участка (до нескольких десятков метров). Верхний слой старого асфальта срезают и на его место кладут новый. Срок службы такого покрытия — от четырех до пяти лет. На «больших картах» используются малогабаритные фрезы, снимающие покрытие слоем необходимой толщины, после чего образовавшийся контур заполняется асфальтобетонной смесью. В настоящий момент работы завершены по адресам: ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1; д. 26, корп. 3; д. 36, корп. 1; д. 34; ул. Клинская, д. 10, корп. 3; д. 10, корп. 2; д. 10, корп. 1.
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