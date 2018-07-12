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Мосприрода приглашает на обзорную экскурсию по Алешкинскому лесу
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Мосприрода приглашает на обзорную экскурсию по Алешкинскому лесу 

Префектура СЗАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В СЗАО 13 июля состоится обзорная экскурсия «Природа Алешкинского леса». Ее организуют специалисты ГПБУ «Мосприрода».
— Участников ждет экскурсия по природно-историческому парку «Тушинский». Территория Алешкинского леса — наиболее популярное место отдыха и тихих прогулок в парке. Посетители экскурсии поближе познакомятся с понятием ярусности леса, узнают много интересного про птиц и других обитателей парка, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Начало экскурсии в 14.00. Участников ждут возле входной группы в парк. Дополнительная информация и запись по телефону 8 (499) 557-03-48.
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