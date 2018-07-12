В Головинском районе проверили состояние подъездов 

На территории Головинского района проведена проверка многоквартирных жилых домов на предмет санитарного содержания и надлежащего обслуживания.
Управляющим компаниям, осуществляющим деятельность на территории района, строго указано на необходимость соблюдения графика уборки подъездов, регулярного мытья полов (не реже 2-х раз в месяц), также регулярного подметания и уборки мусора в ежедневном режиме.
До сведения управляющих компаний доведено поручение Комплекса городского хозяйства Москвы о необходимости оставления беспрепятственного входа животных в подвальные помещения жилого и нежилого фонда через слуховые окна (недопущении замуровывания животных в подвале).