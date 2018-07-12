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Нижегородцы будут оценивать работу ДУКов через мобильное приложение
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Нижегородцы будут оценивать работу ДУКов через мобильное приложение 

В городе N 5 часов назад
Фото: В городе N
Нижегородцы будут оценивать качество работы домоуправляющих компаний через мобильное приложение и портал нашнн.рф в рамках информационной системы «Наш Нижний». Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на брифинге 12 июля.
Как отметил глава города, в рамках программы принимаемые от жителей заявки попадают в общую городскую систему и после этого направляются на исполнение в соответствующую домоуправляющую компанию.
Далее ДУК решает возникшую проблему и подает информацию о том, что заявка исполнена. После этого сотрудник муниципальной диспетчерской службы звонит заявителю и выясняет, действительно ли выполнена заявка и как житель оценивает проделанную работу. На основе оценок нижегородцев будет сформирован рейтинг ДУКов.
Подать заявку можно несколькими способами. Первый способ — позвонить по телефону 005 (или 112, если проблема экстренного характера). Второй способ — отправить заявку через личный кабинет на сайте нашнн.рф. Также в будущем будет разработано мобильное приложение «Наш Нижний».
Предполагается, что система «Наш Нижний» позволит контролировать качество и сроки выполнения работы домоуправляющими компаниями. Кроме того, в перспективе программа станет общегородской площадкой, где люди смогут также сообщать и о других проблемах Нижнего Новгорода, не связанных с работой ДУКов.
На протяжении многих лет жители обращаются по вопросам ЖКХ в различные инстанции, очень часто они не удовлетворена качеством предоставляемых услуг. И если говорить о том, каким образом можно системно изменить данную проблему, то подход только один — сделать информацию максимально открытой и обеспечить контроль со стороны муниципалитета.
Владимир Панов
мэр Нижнего Новгорода
Программа работает в тестовом режиме со 2 июля, на данный момент к системе подключены все основные ДУКи Нижнего Новгорода. Среди них домоуправляющие компании Ленинского, Московского, Нижегородского и Советского районов.
Напомним, более 430 погонных метров ливневок прочистили в Приокском районе.
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