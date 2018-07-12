Поезд на водородном топливе сертифицирован для коммерческой эксплуатации в Германии

В среду, 11 июля, в министерстве транспорта и инфраструктуры ФРГ прошла торжественная церемония вручения Alstom сертификата, разрешающего коммерческую эксплуатацию поездов.

Энак Ферлеманн, уполномоченный представитель Федерального правительства Германии по железнодорожным перевозкам, приветствовал «мировую премьеру в Германии». Он отметил, что гидрогенные поезда станут экологичной и экономичной альтернативой для работы на линиях с небольшой загрузкой.

В октябре прошлого года транспортное ведомство Нижней Саксонии подписало с Alstom контракт на поставку 14 поездов Coradia iLint с опционом еще на 33 состава. В марте прошлого года поезд успешно прошел первые испытания на полигоне в Нижней Саксонии.

С получением сертификата два прототипа Coradia iLint уже в следующем месяце начнут пассажирские перевозки в тестовом режиме.

Правительство Германии софинансировало разработку Coradia iLint, предоставив Alstom грант 8 млн евро.