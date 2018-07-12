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Поезд на водородном топливе сертифицирован для коммерческой эксплуатации в Германии
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Поезд на водородном топливе сертифицирован для коммерческой эксплуатации в Германии 

РЖД-Партнер 5 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
В среду, 11 июля, в министерстве транспорта и инфраструктуры ФРГ прошла торжественная церемония вручения Alstom сертификата, разрешающего коммерческую эксплуатацию поездов.
Энак Ферлеманн, уполномоченный представитель Федерального правительства Германии по железнодорожным перевозкам, приветствовал «мировую премьеру в Германии». Он отметил, что гидрогенные поезда станут экологичной и экономичной альтернативой для работы на линиях с небольшой загрузкой.
В октябре прошлого года транспортное ведомство Нижней Саксонии подписало с Alstom контракт на поставку 14 поездов Coradia iLint с опционом еще на 33 состава. В марте прошлого года поезд успешно прошел первые испытания на полигоне в Нижней Саксонии.
С получением сертификата два прототипа Coradia iLint уже в следующем месяце начнут пассажирские перевозки в тестовом режиме.
Правительство Германии софинансировало разработку Coradia iLint, предоставив Alstom грант 8 млн евро.
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