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В аэропорту Курумоч для гостей чиновников будут подавать кортеж из 6 машин
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В аэропорту Курумоч для гостей чиновников будут подавать кортеж из 6 машин 

63.ru 5 часов назад
Фото: 63.ru
Высоких гостей встретят автомобильным кортежем
Департамент управления делами губернатора Самарской области озаботился комфортом и удобством официальных лиц и делегаций, прибывающих с визитами в регион. Сейчас представители ведомства ищут компанию, которая будет работать в VIP-терминале аэропорта Курумоч. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— Официальные делегации прибывают в двухэтажное здание с надписью Business terminal. Здесь есть пункты паспортного, пограничного и таможенного контроля, стойка регистрации и отдельный заезд на парковку, — говорится в документах закупки.
Заказчики выдвинули следующие условия: каждую делегацию должна встретить и обслужить команда персонала в составе 28 человек. К самолету гостей будут доставлять на 6 автомобилях. Сопровождать VIP-персон при прилете и вылете будут 10 сотрудников. При необходимости в терминале арендуют конференц-зал на 5 часов.
— О времени и составе каждой делегации необходимо сообщить за 4 часа до вылета и прилета по электронной почте или по телефону, — говорится в техническом задании. — При этом за 2 часа заявку могут и отменить.
Такая встреча гостей обойдется региональному бюджету в 499 833 рубля.
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