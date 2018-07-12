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Три черных точки: Студия Артемия Лебедева разработала логотип для похоронного бюро
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Три черных точки: Студия Артемия Лебедева разработала логотип для похоронного бюро 

Sostav.ru 5 часов назад
Фото: Sostav.ru
Студия Артемия Лебедева представила очередную работу — разработку логотипа для похоронного бюро. Лототип представляет собой 3 чёрные точки, символизирующие бесконечность и ожидание.
Процесс создание лототипа выглядел так:
Пользователи интернета стали активно обсуждать новую работу студии. Большинство сочло логотип слишком простым, смешным и дорогим.
«Очень глубокий логотип. Три жирные точки одновременно символизируют как бесславный конец бессмысленной жизни, так и оторопь заказчика, который заплатил по 33 тысячи рублей за точку», — написал в комментариях пользователь Timur Bezusko.
Другие заметили схожесть логотипа с логотипом «МегаФона» и шведской музыкальной группы Swedish House Mafia.
Напомним, в рамках программы экспресс-дизайна логотипы студии стоят 100 тысяч рублей. Многие проекты обрели скандальную известность, например команда Plus обвинила студию в плагиате, «Эксклюзивная логистика» получила логотип в виде ромба, «Кадастр-сити» получил «ночной оперативный вариант». Последней работой в рамках экспресс-дизайна стал логотип-батон для минской булочной «Булочная» от Альбины Гайнуллиной.
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