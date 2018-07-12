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Парк «Северное Тушино» представлен в голосовании на «Активном гражданине»
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Парк «Северное Тушино» представлен в голосовании на «Активном гражданине» 

Управа района Куркино 5 часов назад
Фото: Управа района Куркино
В рамках опроса «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» парк «Северное Тушино» представлен в следующих номинациях: самый живописный (красивый); лучше всего подходит для тихого и спокойного отдыха; для отдыха и прогулок с детьми; для занятий спортом; для велопрогулок; самая лучшая система проката (велосипеды, ролики и т. д.); лучше всего подходит для пеших прогулок; для отдыха у воды; представлен лучший набор дополнительных активностей.
«Wi-Fi, аккуратные лавочки, урны, прогулочные дорожки, уютные кафе, летние площадки и кинотеатры под открытым небом уже давно стали привычными для москвичей в городских парках. А ведь совсем недавно во многих из них не было ничего, кроме газонов и деревьев. За короткое время парки стали удобными, комфортными, а самое главное — приветливыми. Какой из парков самый лучший, решат пользователи», — говорится на сайте.
Проголосовать можно по ссылке: ag.mos.ru/poll/index. (ск)
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