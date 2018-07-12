Россиянка, заявившая о преследовании в утробе, доказала, что психически здорова

Администрацию Президента. Признавать хронических жалобщиков, закидывающих чиновников петициями, психически больными против их воли нельзя — к такому выводу пришел Верховный суд. Высшие судьи встали на сторону женщины, которую психиатры пытались отправить на принудительное освидетельствование из-за ее многочисленных писем в прокуратуру

Любопытное дело попало в очередной обзор практики Верховного суда. Предметом разбирательства стал иск врача-психиатра из Северной Осетии . Доктор хотел направить на освидетельствование жительницу Владикавказа , ссылаясь на то, что у нее есть признаки тяжелого душевного расстройства. Однако сама пациентка добровольно сдаваться в руки людей в белых халатах не соглашалась, и медику пришлось обратиться за санкцией судьи. В местном суде врач получил разрешение обследовать несговорчивую даму. Та попыталась обжаловать решение в апелляции, но проиграла. Тогда она обратилась в Верховный суд.

Коллегия высших судей заново изучила дело и в итоге приняла кардинально иное решение. Основным доводом психиатра при обращении в ВС был тот факт, что женщина постоянно писала жалобы во всевозможные инстанции. В петициях ответчица негативно отзывалась об органах государственной власти своего региона. Кроме того, как указал психиатр, пациентка высказывала мысли о нежелании жить. Более того, как выяснил «КВ», эксцентричная дама письмами не ограничилась и записала видеообращение в Генпрокуратуру и президенту. В нем она просит главу государства разобраться со спецслужбами Владикавказа, которые сделали ее участницей некой засекреченной разработки, необходимой для военной разведки.

Со слов женщины, силовики начали наблюдать за ней еще в утробе матери в 1978 году и продолжают творить подобные безобразия до сих пор, не давая ей спокойно жить и тем самым лишая ее свободы. Несмотря на столь богатую драматургию, ВС счел доводы медика несостоятельными. Как отметила коллегия судей в определении, по закону направить гражданина на недобровольное психиатрическое освидетельствование можно только в случае, если болезнь делает его беспомощным и может сильно навредить здоровью. Однако в данном случае дама беспомощной вовсе не выглядела: она отлично управлялась как с ручкой и бумагой, так и с видеокамерой. В результате врачу, несмотря на более чем странный характер писем пациентки, в удовлетворении требований было отказано.

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