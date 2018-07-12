«Пакет Яровой»: живем еще без тотальной слежки, но уже платим за нее

С 1 июля вступил в силу «пакет Яровой», обязующий операторов связи хранить записи разговоров абонентов… Или нет?

Дедушка Ленин обещал, что государством сможет управлять любая кухарка. И выполнил обещание! Но расхлебывать последствия — всем нам. Строгость, а местами и идиотизм российских законов ранее смягчала необязательность их исполнения, а теперь к смягчающим факторам добавилась еще и невозможность.

Поскольку кухаркам зачастую невдомек, что происходит вне кухни, «пакет», которого все так боялись, накрылся медным тазом. Просто потому, что у операторов связи нет соответствующего сертифицированного оборудования. Этот прискорбный факт констатировали в Россвязи . А несертифицированным оборудованием пользоваться никто не собирается, ибо оно тоже стоит денег, кроме того — с ним легко нарваться на штраф. По информации Россвязи, сертификация станет возможной только к концу 2018‑го. То есть пока живем без тотальной слежки. Но уже платим.

— Технически исполнение закона возможно, — считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова . — Но его исполнение требует достаточно больших затрат от операторов связи. И эти затраты будут возложены на граждан.

Ранее представители сотовых компаний оценили затраты на реализацию «пакета» в сумму от 35 до 60 млн руб. В 2016-м, когда о законе только заговорили, министр связи Никифоров спрогнозировал подорожание услуг связи на 300%. Немного не угадал: с начала лета большинство региональных операторов подняли цены на свои услуги на 8–10%, но это они еще «пакет» не обес­печивали.

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