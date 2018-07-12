Россия оснастит оружием иностранные корабли

Россия будет продавать зарубежным армиям подводное оружие. Программа по его продвижению за границу уже начата.

Продвижением российского подводного оружия за рубежом уже занимаются Рособоронэскпорт, входящий в корпорацию Ростех , и «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“. Россия планирует продавать иносстранцам торпеды, мины, а также противоподводно-диверсионное оружие и средства самообороны кораблей, сообщает сайт Рособоронэкспорта

»Ряд образцов производства АО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“, предлагаемых Рособоронэкспортом, не имеют аналогов в мире», — говорится в сообщении государственной оборонной компании.