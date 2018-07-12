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В ГД вернули на доработку проект об отмене исполнительского сбора для должников-участников госпрограмм
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В ГД вернули на доработку проект об отмене исполнительского сбора для должников-участников госпрограмм 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вернул авторам на доработку законопроект, освобождающий от исполнительского сбора должников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и участвующих в государственных программах, утвержденных правительством РФ. Такое решение было принято на заседании комитета.
«Предлагается направить данный законопроект обратно авторам законодательной инициативы, поскольку сама идея законопроекта важна, она необходима нашему обществу, государству. Для того, чтобы подготовить должным образом, с учетом ряда предложений правительства РФ в рамках проработки данного проекта федерального закона, предлагается такое решение», — сказал заместитель председателя комитета Анатолий Выборный.
Законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым.
«Проект федерального закона также вносит дополнения в ст. 112 Закона («Об исполнительном производстве» — прим. Агентства «Москва») в части освобождения от исполнительского сбора должников, участвующих в государственных программах, утвержденных правительством РФ. Например, программа помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утвержденных постановлением правительства РФ», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предлагается освободить от исполнительского сбора должников, исполнительное производство по которым окончено вследствие заключения мирового соглашения или иного соглашения с кредитором, в том числе отступного, в результате которого кредитор отзывает исполнительные документы как основание осуществления исполнительного производства.
«В настоящее время в случае продажи с торгов или оставления заложенного имущества на балансе кредитора, когда исполнительное производство прекращается, и долг по закону должен быть списан, пристав-исполнитель обязан вынести постановление о взыскании 7% исполнительского сбора. Особенно трагически это происходит с ипотечными заемщиками, суммы задолженности и стоимость залогового имущества которых достаточно высоки — граждане лишаются жилья, и даже при прекращении кредитных обязательств получают новый долг в виде суммы в несколько миллионов уже исполнительского сбора», — следует из документа.
Так, уточняется, что если заемщиками выступают супруги, то они получают исполнительные листы на сумму долга в двойном размере, и исполнительский сбор, соответственно, тоже, уже не 7%, а 14% на семью под один и тот же долг под одну и ту же квартиру. При этом Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ разъяснила, что исполнительский сбор взыскивается однократно в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, а общая сумма непосредственно взысканного исполнительского сбора со всех солидарных должников не должна превышать 7% от суммы, подлежащей взысканию в пользу взыскателя по исполнительному документу, предусматривающему солидарную ответственность.
«Эта позиция закреплена проектом федерального закона в целях защиты интересов сторон исполнительного производства и устранения недочетов в действующем законодательстве об исполнительном производстве», — пояснили авторы.
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