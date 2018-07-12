Рыбаки Севера и Дальнего Востока провели акцию протеста

МОСКВА , 12 июл — ПРАЙМ. По инициативе экипажей судов, работающих на Севере и в Дальневосточных регионах, 12 июля в 14.00 на рыболовецких судах в море и портах прозвучал гудок продолжительностью 5 минут в знак несогласия рыбаков с произволом чиновников, сообщил агентству «Прайм» руководитель Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

По его словам, решение о данной акции было принято в связи с отсутствием реакции на многократные обращения рыбаков к руководителям ведомств и государства.

"Мы до конца не понимаем, решилось ли уже что-то или нет. Часть совещаний проводится за закрытыми дверями", — сказал Древетняк.

правительстве РФ 21-22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства, а именно предполагается отмена исторического принципа закрепления долей и введение аукционов.

"Идет недосказанность со стороны власти по поводу крабовых квот. Эта акция призвана показать позицию рыбаков по вопросу изъятия этих квот, которые сейчас есть у рыбаков, и дальнейшего выставления их на аукционы. Сейчас речь идет о крабовых квотах, но мы понимаем, что такой подход, возможно, в будущем заденет все ликвидные квоты. Мы решили обратить внимание властей на эту проблему и выразить солидарность рыбаков", — сказал Древетняк.

По его словам, смена правил игры чревата для популяции краба в Баренцевом море. «Если правила изменятся и квоты будут выкупаться по на аукционах, то запасы краба будут истощаться. Я не знаю, смогут ли эти запасы потом опять восстановиться», — подчеркнул он.