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Менеджер Андрея Данилко объяснил новость о завершении карьеры Верки Сердючки
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Менеджер Андрея Данилко объяснил новость о завершении карьеры Верки Сердючки 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Концерт Верки Сердючки в Одессе, из-за которого все переполошились, действительно станет последним — перед большим туром, который намечен на 2019 год. Однако говорить об уходе со сцены еще рано, и уж тем более — о завершении карьеры Андрея Данилко. Об этом сообщил менеджер артиста Андрей Уренев.
— Скорее всего тур будет прощальным, но мы еще не делали официального заявления по этому поводу и не определились с датами, — сказал представитель Данилко в интервью РЕН ТВ.
Он добавил, что у Данилко в голове еще «куча мыслей и куча идей» по поводу новых песен, поэтому о конце карьеры в ближайшем будущем говорить преждевременно.
Как ранее сообщал Пятый канал, что 44-летний Андрей Данилко выступающий с 1993 года в образе Верки Сердючки, заявил украинским СМИ, что ее концерт в Одессе станет последним и он собирается завершить выступления в этом амплуа.
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