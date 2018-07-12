Менеджер Андрея Данилко объяснил новость о завершении карьеры Верки Сердючки

Концерт Верки Сердючки в Одессе, из-за которого все переполошились, действительно станет последним — перед большим туром, который намечен на 2019 год. Однако говорить об уходе со сцены еще рано, и уж тем более — о завершении карьеры Андрея Данилко . Об этом сообщил менеджер артиста Андрей Уренев.

— Скорее всего тур будет прощальным, но мы еще не делали официального заявления по этому поводу и не определились с датами, — сказал представитель Данилко в интервью РЕН ТВ

Он добавил, что у Данилко в голове еще «куча мыслей и куча идей» по поводу новых песен, поэтому о конце карьеры в ближайшем будущем говорить преждевременно.

Как ранее сообщал Пятый канал, что 44-летний Андрей Данилко выступающий с 1993 года в образе Верки Сердючки, заявил украинским СМИ, что ее концерт в Одессе станет последним и он собирается завершить выступления в этом амплуа.