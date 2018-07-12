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В Гданьске ищут неизвестных, которые убивали тюленей ударами по голове
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В Гданьске ищут неизвестных, которые убивали тюленей ударами по голове 

Клопс.Ru 6 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В Польше разыскиваются убийцы тюленей, найденных на пляже в июне. Об этом сообщает Onet.Pl.
Останки животных были найдены в разных местах на побережье Балтийского моря. У одних были разбиты головы, у других вскрыты животы. На шеях у некоторых мёртвых зверей были верёвки. По одному из предположений, тюлени попали в рыболовецкие сети, владельцы которых решили скрыть следы нарушения (серый тюлень считается охраняемым видом в некоторых странах). Однако подтверждений этой гипотезе нет.
Фонд Świat Świattom предложил вознаграждение в 25 тысяч злотых тому, кто поймает убийц тюленей. Сейчас делом занимаются полиция и следственные органы.
На пляжах в Гданьске обнаружили пять погибших тюленей.
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