В Гданьске ищут неизвестных, которые убивали тюленей ударами по голове

Польше разыскиваются убийцы тюленей, найденных на пляже в июне. Об этом сообщает Onet.Pl.

Останки животных были найдены в разных местах на побережье Балтийского моря. У одних были разбиты головы, у других вскрыты животы. На шеях у некоторых мёртвых зверей были верёвки. По одному из предположений, тюлени попали в рыболовецкие сети, владельцы которых решили скрыть следы нарушения (серый тюлень считается охраняемым видом в некоторых странах). Однако подтверждений этой гипотезе нет.

Фонд Świat Świattom предложил вознаграждение в 25 тысяч злотых тому, кто поймает убийц тюленей. Сейчас делом занимаются полиция и следственные органы.