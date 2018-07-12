Ещё
В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали о работе над самолётом Ил-276
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали о работе над самолётом Ил-276 

RT на русском 5 часов назад
В ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» рассказали о работе над самолётом Ил-276, сообщает ФАН.
«Востребованность в Ил-276 бесспорно сохраняется. До конца 2030 года необходимо обеспечить комплектование авиационных частей такими самолётами, так как к тому времени Ан-12 будет уже полностью выведен из эксплуатации», — заявили в авиационном комплексе.
Там отметили, что на данный момент Ил-276 находится на этапе эскизного проектирования, выполнены продувки полной модели самолёта с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полёта.
Серийное изготовление должно быть организовано на ульяновском «Авиастар-СП».
«Завершение основной массы работ и первый вылет планируется осуществить в 2023 году, а начало серийных поставок самолета — в 2026 году», — добавили в авиакомплексе.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил информацию о разработке в России самолёта, способного выводить из строя военные спутники.
RT на русском: последние новости
В Геленджике призвали не поливать цветы питьевой водой Путин продлил действие продуктовых контрсанкций до конца 2019 года Superjet-100 аварийно сел в Раменском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками277
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала47
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение