В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали о работе над самолётом Ил-276 

В ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» рассказали о работе над самолётом Ил-276, сообщает ФАН.
«Востребованность в Ил-276 бесспорно сохраняется. До конца 2030 года необходимо обеспечить комплектование авиационных частей такими самолётами, так как к тому времени Ан-12 будет уже полностью выведен из эксплуатации», — заявили в авиационном комплексе.
Там отметили, что на данный момент Ил-276 находится на этапе эскизного проектирования, выполнены продувки полной модели самолёта с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полёта.
Серийное изготовление должно быть организовано на ульяновском «Авиастар-СП».
«Завершение основной массы работ и первый вылет планируется осуществить в 2023 году, а начало серийных поставок самолета — в 2026 году», — добавили в авиакомплексе.
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