В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали о работе над самолётом Ил-276

«Востребованность в Ил-276 бесспорно сохраняется. До конца 2030 года необходимо обеспечить комплектование авиационных частей такими самолётами, так как к тому времени Ан-12 будет уже полностью выведен из эксплуатации», — заявили в авиационном комплексе.

Там отметили, что на данный момент Ил-276 находится на этапе эскизного проектирования, выполнены продувки полной модели самолёта с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полёта.

Серийное изготовление должно быть организовано на ульяновском «Авиастар-СП»

«Завершение основной массы работ и первый вылет планируется осуществить в 2023 году, а начало серийных поставок самолета — в 2026 году», — добавили в авиакомплексе.