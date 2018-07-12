Руководители госкорпораций проверят счета своих сотрудников

Руководители госкорпораций и внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физлиц при осуществлении антикоррупционных проверок. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию во втором чтении.

Документ внесён Президентом и принят в первом чтении на пленарном заседании 22 мая. Предлагается наделить руководителей госкорпораций и государственных внебюджетных фондов правом получать справки по счетам физических лиц при осуществлении проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Кроме того, предусматривается упрощённый порядок привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников государственных корпораций и внебюджетных фондов за коррупционные правонарушения. Если в ходе проверки гражданин, виновный в коррупции, был уволен или ушёл по собственному желанию, результаты проверки с информацией о выявленных нарушениях будут направлены в прокуратуру

В этом случае контроль за расходами этот гражданина, его супруга и несовершеннолетних детей будет осуществляться прокурором. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 19 июля.