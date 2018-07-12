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Руководители госкорпораций проверят счета своих сотрудников
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Руководители госкорпораций проверят счета своих сотрудников 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Руководители госкорпораций и внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физлиц при осуществлении антикоррупционных проверок. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию во втором чтении.
Документ внесён Президентом и принят в первом чтении на пленарном заседании 22 мая. Предлагается наделить руководителей госкорпораций и государственных внебюджетных фондов правом получать справки по счетам физических лиц при осуществлении проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
Кроме того, предусматривается упрощённый порядок привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников государственных корпораций и внебюджетных фондов за коррупционные правонарушения. Если в ходе проверки гражданин, виновный в коррупции, был уволен или ушёл по собственному желанию, результаты проверки с информацией о выявленных нарушениях будут направлены в прокуратуру.
В этом случае контроль за расходами этот гражданина, его супруга и несовершеннолетних детей будет осуществляться прокурором. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 19 июля.
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