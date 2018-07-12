В САО до конца года планируется открыть еще две станции метро

— Северный округ — один из наиболее динамично развивающихся в Москве в вопросах градостроительства. В округе идет активное строительство метрополитена, дорог, развязок, жилых домов, школ, поликлиник, — подчеркнул Владислав Базанчук

По словам первого заместителя префекта САО Виталия Никитина, во многих районах округа идет работа по реализации программы реновации. Например, в Головинском уже осваиваются четыре стартовые площадки: они огорожены, проводится вынос коммуникаций, готовится проектно-сметная документация. В конце 2019 года планируется переселение жителей близлежащих домов в новостройки.

Кроме того, в нынешнем году на территории округа вне программы реновации должны построить три жилых дома в районах Бескудниковский, Тимирязевский, Дмитровский, два детских сада на 275 мест в Тимирязевском районе и Западном Дегунине, учебный корпус на 350 мест в Ховрине, три объекта здравоохранения в Бескудниковском, Беговом и Тимирязевском районах. Намечен ввод велодрома в Дмитровском районе и нового здания Отдела МВД района Ховрино.

К восьми введенным за последние пять лет станциям метро должны добавиться еще две — «Нижняя Масловка» на БКЛ и «Беломорская» на Замоскворецкой линии. Программа будет продолжена. В планах на ближайшие два года строительство еще двух станций — «ул. 800-летия Москвы» и «Лианозово».

В 2018 году должны завершить участок Северной рокады от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе. На всем его протяжении будет много съездов. В итоге значительно улучшится транспортная доступность для жителей Головинского, Тимирязевского районов, Коптева, Ховрина.

В ходе встречи жители задавали вопросы по реновации пятиэтажек и строительству дорог, возведению детских садов и школ. Прозвучало несколько вопросов о перспективах развития Молжаниновского района — о сроках ввода социальных объектов, планах строительства рабочих мест. Будущее этого района планируется отдельно обсудить на встрече префекта САО с жителями в августе.