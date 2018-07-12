В подъезде дома на Старом Гае снова отремонтировали почтовые ящики

В летний период заметно возрастает количество обращений жителей с просьбами отремонтировать поломанные почтовые ящики. Многие отмечают, что увеличившееся количество актов вандализма совпадает с летними каникулами у школьников… Так, на портал «Наш город» обратилась жительница Вешняков Наталья Яковлева . В своем сообщении она попросила отремонтировать сломанные почтовые ящики в седьмом подъезде дома 1 корпус 2 по улице Старый Гай. По свидетельству жительницы, дверцы почтовых ящиков почти не держатся. Заявительница уточнила, что при открытии они вообще вываливаются, в особенности у двух ящиков. По данному адресу сотрудники ГБУ «Жилищник района Вешняки» проверили поступившую информацию и выполнили необходимые ремонтные работы. В настоящий момент подъезд пребывает в удовлетворительном состоянии, все ящики отремонтированы, дверцы свободно открываются и плотно закрываются. Об этом Наталью Яковлеву уведомил глава управы района Вешняки Сергей Махов