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Асфальт отремонтировали во дворе на улице Дыбенко
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Асфальт отремонтировали во дворе на улице Дыбенко 

Управа района Ховрино города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во дворе дома 14, корпус 1 по улице Дыбенко отремонтировали поврежденный участок асфальта. Работы выполнили после обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город».
Об устранении замечаний отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что локальный ремонт асфальтобетонного покрытия по указанному адресу выполнен», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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