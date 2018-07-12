Велотур Visim или НеВисим

Неутомимые и неугомонные Данил Куликов и Алексей Матвеев приглашают всех любителей велоприключений прокатиться 15 июля по одному из уральских заповедников — Висимскому.

Маршрут — 64 км.

Вы можете участвовать на своем велосипеде или взять в аренду у организаторов.

В путешествии вас ждет:

Траснсфер на внедорожнике участника и его велосипеда к заповеднику и обратно

Работа по оформлению спец.пропуска в заповедник

Работа 2 гидов

Стартовый комплект питания на маршруте (гель+батончик)

Экскурсия по экотропе заповедника

Памятный сувенир заезда

Подробности и регистрация на сайте мероприятия

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

Место старта: ул. Н. Никонова, 21 Центр карты:

56.84771006788468,60.59573149999992

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.84771,60.595732

Дата:

воскресенье, июля 15, 2018

Комментарий к дате:

Стоимость:

3490-4790

Ссылка на регистрацию:

http://velostarts.org/visim

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