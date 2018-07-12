Велотур Visim или НеВисим 

Неутомимые и неугомонные Данил Куликов и Алексей Матвеев приглашают всех любителей велоприключений прокатиться 15 июля по одному из уральских заповедников — Висимскому.
Маршрут — 64 км.
Вы можете участвовать на своем велосипеде или взять в аренду у организаторов.
В путешествии вас ждет:
Траснсфер на внедорожнике участника и его велосипеда к заповеднику и обратно
Работа по оформлению спец.пропуска в заповедник
Работа 2 гидов
Стартовый комплект питания на маршруте (гель+батончик)
Экскурсия по экотропе заповедника
Памятный сувенир заезда
Подробности и регистрация на сайте мероприятия
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Место старта: ул. Н. Никонова, 21 Центр карты:
56.84771006788468,60.59573149999992
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.84771,60.595732
Дата:
воскресенье, июля 15, 2018
Комментарий к дате:
Стоимость:
3490-4790
Ссылка на регистрацию:
http://velostarts.org/visim
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