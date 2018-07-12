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«А7 Агро» забросил участок в 175 гектар
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«А7 Агро» забросил участок в 175 гектар 

ProOren 6 часов назад
Фото: ProOren
В ходе проверки Россельхознадзора установлено существенное нарушение земельного законодательства ООО «А7 Агро» (бренд «Летний луг»).
Согласно информации ведомства, в негодность пришел участок в 175 га, расположенный в Сорочинском районе. Эксперты зафиксировали зарастание сорняками, отсутствие вспашки и культивации. Собственник — «А7 Агро», во всей видимости, не использовал участок около трех лет.
Для подобных нарушений в КоАП РФ предусмотрена соответствующая статья и наказание. В результате компании назначили штраф в 400 тыс. рублей. Обществу как юрлицу и гендиректору — как должностному, внесены предписание и представление об устранении нарушений.
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