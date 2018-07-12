Префект ВАО Всеволод Тимофеев встретился с жителями Вешняков

Встречу начал глава управы района Сергей Махов . Он рассказал о том, что было сделано в районе в 2017, а также о дальнейших планах на этот год.

— В первом полугодии выполнены работы по текущему ремонту на площади почти семь тысяч квадратных метров. На сегодня в 10 дворовых территориях уложен асфальт, выполнено благоустройство восьми дворов. Весной в районе было высажено 36 деревьев, 1683 кустарника на 22-х дворовых территориях. Во второй половине 2018 года планируется завершить работы по комплексному капитальному ремонту 65 домов, который начат в прошлом году. Осенью будет высажено 55 деревьев и 1887 кустарников на 21 дворовой территории. Запланирован ремонт 189 подъездов, из них на текущий момент уже отремонтировано 117. Кроме того, планируется обустройство парковочных мест на Реутовской, 16 и ликвидация несанкционированных парковок по Молдагуловой, 32, — сообщил Сергей Махов.

После этого префект вместе со своими заместителями ответил на многочисленные вопросы вешняковцев о благоустройстве района, работе служб ЖКХ, развитии торговли, социальных услугах и объектах.

В частности, жителей интересовала судьба кинотеатра «Энтузиаст». Они обеспокоены тем, что кинотеатр лишится своей главной функции — кинопоказа. Заместитель префекта по вопросам строительства Дмитрий Стулов рассказал, что в настоящее время идет разработка проектной документации на реконструкцию. В этом кинотеатре будут предусмотрены развлекательные, торговые и культурные помещения. При этом префект Всеволод Тимофеев подчеркнул, что кинозал в здании сохранится.

Также жители района интересовались продукцией палатки «Клубника-земляника». Заместитель префекта Ирина Кузнецова объяснила, что продукция поступает из ЗАО «Совхоз имени Ленина», вся ягода прошла проверку Роспотребнадзора и признана качественной. Палатка будет работать до 31 июля.

«Ягодный» вопрос также подняла межрегиональная общественная организация «Ветеранское общество трудящихся». Ее представитель выступил с предложением оказать содействие в организации работы волонтеров, которые могут взять шефство над маломобильными гражданами района и обеспечить их свежими ягодами. Всеволод Тимофеев поручил заместителю по вопросам торговли и услуг Ирине Кузнецовой разработать механизм сотрудничества.

Кроме того, жители Вешняков просили префекта обратить внимание на необходимость комплексного благоустройства района. Префект Всеволод Тимофеев предложил муниципальным депутатам пригласить его и жителей района на обсуждение программы развития на 2019 год.