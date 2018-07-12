Малайзия вновь начала спор о воде с Сингапуром

Москва , 12 июля — «Вести. Экономика». Спор о поставках воды из Малайзии Сингапур , который ранее разжигал напряженность в отношениях двух стран, снова вспыхнул при вновь избранном премьер-министре Малайзии Махатхире Мохамаде. Недавно он описал многолетнюю сделку как «слишком дорогостоящую» и «явно нелепую», пишет Asia Times.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Фото: EPA-EFE/AHMAD YUSNI

В Сингапуре, где ресурсы ограничены, вода неприкосновенна. Безопасность водоснабжения — постоянная забота богатого города-государства, который на протяжении десятилетий полагается на импорт воды из соседней Малайзии для удовлетворения спроса.

В соответствии с соглашением от 1962 года Сингапур может импортировать до 250 млн галлонов сырой воды в день из реки Джохор по низкой цене 0,03 малайзийского ринггита ($0,0074) за 1000 галлонов.

Соглашение носит обязательный характер. Оно было утверждено обоими правительствами и зарегистрировано в Организации Объединенных Наций , когда Сингапур отделился от Малайзии в 1965 году, чтобы стать независимым государством. Сделка действует до 2061 года.

Малайзия добивалась пересмотра цен во время предыдущего срока пребывания Махатхира на посту премьер-министра. Этот спор сильно осложнил отношения двух стран в начале 2000-х годов, но переговоры застопорились и в конечном счете были прекращены.

В мае Махатхир был вновь избран премьер-министром Малайзии. Его призывы к пересмотру водного соглашения последовали за объявлением в мае об «отсрочке» проекта высокоскоростной железной дороги стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая должна связать Сингапур и Куала-Лумпур . Малазийские чиновники представили этот шаг как меру по сокращению затрат, чтобы сдержать государственный долг, оценивающийся в 1 трлн ринггитов ($248 млрд).

Сингапур подтвердил, что обе стороны обязаны придерживаться соглашения 1962 года. В рамках этой сделки город-государство должен продать небольшую часть воды обратно в Малайзию. Эту воду южный малазийский штат Джохор покупает по льготной ставке ниже рыночной.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Новый главный министр Джохора Осман Сапиан недавно повторил призывы премьер-министра к пересмотру цены, предлагая повысить цену для Сингапура более чем в 16 раз до 0,50 ринггита за 1000 галлонов.

Сингапур, не желая пересматривать цены, заявил, что ни одна из стран не может в одностороннем порядке изменить условия соглашения 1962 года.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан на этой неделе даже связал стремление пересмотреть сделку с попытками поставить под сомнение «само существование Сингапура как независимого суверенного государства».

Дорогостоящее производство воды в Сингапуре привело к увеличению тарифов на воду на 30%, объявленному в июле прошлого года. Более высокие цены уже снизили потребление воды домохозяйствами со 148 до 143 литров на человека в день — это самое резкое сокращение за десятилетие.

Повышение тарифов также повлияло на предприятия, которым требуется вода для их производственных процессов, сообщили местные СМИ. Это вызвало у некоторых обеспокоенность, что рост цен — в том числе повышение тарифов на электроэнергию и налог на выбросы углерода, который будет взиматься в следующем году, — может снизить конкурентоспособность в обрабатывающей промышленности.

В то время как Сингапур продолжает развивать инфраструктуру и технологии, необходимые для удовлетворения его потребностей в воде, возобновление водного спора с Малайзией добавляет еще один потенциальный предмет разногласий между соседями.

У Сингапура нет иного выбора, кроме как готовиться к любым возможным вариантам, включая сценарий на будущее, при котором Малайзия, возможно, не пожелает заключать низкозатратную сделку после истечения 99-летнего соглашения по водным ресурсам, действующего с 1962 года.

Как сообщали «Вести. Экономика», по данным ООН, более 5 млрд человек в мире могут столкнуться с нехваткой воды уже к 2050 году, главным образом из-за изменения климата, возросшего спроса и загрязнения источников воды.

Спрос на воду, согласно прогнозу экспертов ООН, быстрее всего будет расти в развивающихся странах. В то же время изменение климата создаст дополнительную нагрузку на обеспечение, поскольку сделает влажные регионы еще более влажными, а сухие — еще более сухими.