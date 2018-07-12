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Мария Смирнова: Бездомных собак больше не стерилизуют — секрет Полишинеля
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Мария Смирнова: Бездомных собак больше не стерилизуют — секрет Полишинеля 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Журналист информационно-аналитического отдела «Саратов 24» Мария Смирнова: «Сегодня в Общественной палате региона в очередной раз вспомнили о проблеме бездомных животных. К слову, несколько лет назад у самих общественников не было „дома“. Казалось бы, кому как не им понять четвероногих скитальцев?! Но…о том, что единственный приют уже переполнен и больше не может принимать дворняг было известно, минимум, лет десять назад. Ещё тогда кандидаты в депутаты считали делом чести посетить его и пофантазировать на тему строительства нового. Но не то, что приют построить для бродячих животных, оказывается, собак даже стерилизовать не могут. Такое решение вынес Верховный суд, основываясь на санитарных нормах. Эту информацию сегодня преподнесли, как новость, хотя корреспонденты „Саратов 24“ ещё год назад поднимали эту тему в своих эфирах. Говорили профильным чиновникам, что пора что-то делать, выходить на федеральный уровень с законодательной инициативой или послушать зоозащитников и дать им больше земли на окраине Заводского района, чтобы расширить территорию уже имеющегося приюта. Сегодня выяснилось, что ответственные, наконец, добрались до Госдумы. Всего-то год прошел…
Может, ещё через год также „достоянием общественности“ станет информация, что ловить дворняг проблематично. Выстрелишь в собаку снотворным, а она пока не заснет, так далеко убежать сможет, что и не поймаешь. Журналистам телеканала несколько раз пришлось вызывать специалистов, чтобы собак забрали на стерилизацию. В итоге, из 15 взрослых дворняг поймать удалось всего несколько».
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