В СПЧ заявили об отсутствии проблем с учетом мигрантов

Глава комиссии по миграционной политике СПЧ Евгений Бобров рассказал НСН о неоднозначности и целесообразности нововведений в процесс учета мигрантов.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий россиянам самостоятельно снимать с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент. Поправки дополняют перечень оснований для снятия с миграционного учета фактом убытия иностранного гражданина из места пребывания. Уведомить государственные органы об отсутствии иностранного гражданина можно будет дистанционно через почтовое отправление или через МФЦ, пишет РИА Новости

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров рассказал НСН, что в целом проблемы с постановкой и снятием на учет приезжающих иностранцев в стране нет.

«Вообще не было проблемы с учетом мигрантов — она надуманная. Если говорить о временном пребывании, то они регистрируются на три месяца. Если хотят раньше уехать, то уезжают раньше. Какой смысл снимать его с учета? Нет ничего страшного, что его нет — он заграницей. Если же говорим о тех, кто временно или постоянно проживают в стране с регистрацией по месту жительства, то тут тоже не было никаких проблем снятия с регистрационного учета. Если владелец приходит в ФМС и говорит, что человек не проживает по адресу регистрации, то его снимают с учета. Так же происходит и с россиянами», — объяснил НСН Бобров.

Экономист: Необразованные девочки помогают людям зарабатывать больше Правозащитник уверен, что менять в существующих правилах по сути нечего. Однако если Госдума смогла улучшить регламенты учета мигрантов, то безусловно, в этом есть смысл.

«Может быть, там что-то необходимо было уточнить в части регламентов и процедур. Здесь были определенные вопросы. Внесение изменений в эти разделы мы полностью поддерживаем. Так, например, уведомление через МФЦ или в электронной форме это действительно нововведение. По россиянам тоже можно было бы такое сделать. Однако особой пользы от этого не будет. Какая разница живет он здесь или нет? Просто уведомляется и все», — удивился эксперт.