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Во Владимире определен проектировщик для «Добросельского» парка
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Во Владимире определен проектировщик для «Добросельского» парка 

АиФ Владимир 6 часов назад
Фото: АиФ Владимир
ООО «АбсолютПроект» по итогам электронного аукциона займется разработкой проектно-сметной документации по благоустройству «Добросельского» парка во Владимире, сообщается на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,36 млн рублей. ООО «АбсолютПроект» предложило выполнить работы за 3,25 млн рублей. Срок выполнения работ — 120 дней (четыре месяца) с момента заключения контракта.
Подрядчик должен будет провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, составить планы организации рельефа, размещения малых архитектурных форм, дорожных покрытий.
Также необходимо сформировать зоны отдыха (трассы для велоспорта, крытая площадка для скейтбординга, велодорожки, спортивные площадки), предусмотреть зоны для детей, размещение парковок, туалетов, сцены и других объектов.
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