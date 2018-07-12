С Южнопортовой улицы убрали аварийное дерево

С Южнопортовой улицы, влд. 3–5 убрали аварийное дерево. Работы были проведены в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался и.о. главы управы района Печатники Альберт Юмадилов

«Выполнены работы по спилу и уборке сухостойного дерева», — говорится в сообщении за подписью Альберта Юмадилова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)