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С Южнопортовой улицы убрали аварийное дерево
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С Южнопортовой улицы убрали аварийное дерево 

Управа района Печатники города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
С Южнопортовой улицы, влд. 3–5 убрали аварийное дерево. Работы были проведены в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался и.о. главы управы района Печатники Альберт Юмадилов.
«Выполнены работы по спилу и уборке сухостойного дерева», — говорится в сообщении за подписью Альберта Юмадилова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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