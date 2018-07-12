Пенсионера-автостопщика из Кузбасса нашли за тысячу километров от дома 

Пропавшего 86-летнего пенсионера из города Анжеро-Судженска Кемеровской области нашли за тысячу километров от дома, в Омской области. Мужчина ушел из дома месяц назад после ссоры с сестрой.
До этого пенсионер уже пропадал при аналогичных обстоятельствах, его находили в Новосибирской области. В этот раз полицейские разослали ориентировки и в другие регионы.
Мужчину нашли в селе Троицкое Омского района. Местные жители сообщили в полицию, что у одного из домов долгое время находится одинокий пожилой человек. Люди периодически давали ему продукты. Выяснилось, что это пропавший житель Кемеровской области.
Оказалось, что пенсионер отправился пешком по трассе М-51, иногда передвигался автостопом.
Омские полицейские передали информацию коллегам из Кемеровской области. Те собрали деньги на билет до Анжеро-Судженска и подготовили необходимые документы. Недавно пенсионер вернулся домой.
Мужчина рассказал, что «пошел умирать», потому что чувствовал себя очень старым, сообщает издание «Версия».
В прошлом году 74-летний пенсионер из Владимирской области пошел в лес за грибами и заблудился. Его нашли только спустя две недели.