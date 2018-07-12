Пенсионера-автостопщика из Кузбасса нашли за тысячу километров от дома

До этого пенсионер уже пропадал при аналогичных обстоятельствах, его находили в Новосибирской области . В этот раз полицейские разослали ориентировки и в другие регионы.

Мужчину нашли в селе Троицкое Омского района. Местные жители сообщили в полицию, что у одного из домов долгое время находится одинокий пожилой человек. Люди периодически давали ему продукты. Выяснилось, что это пропавший житель Кемеровской области.

Оказалось, что пенсионер отправился пешком по трассе М-51, иногда передвигался автостопом.

Омские полицейские передали информацию коллегам из Кемеровской области. Те собрали деньги на билет до Анжеро-Судженска и подготовили необходимые документы. Недавно пенсионер вернулся домой.

Мужчина рассказал, что «пошел умирать», потому что чувствовал себя очень старым, сообщает издание «Версия».