Жителей домов рядом с фан-зоной в Ростове отправили на курорты Кавказских минеральных вод 

Жители домов, которые находятся рядом с Театральной площадью, где на время Чемпионата мира по футболу-2018 расположился фестиваль болельщиков, жаловались на высокий уровень шума. Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, уровень шума на фан-зоне достигал 100 децибелл. При этом, по словам главы региона, после проведения матча между сборными Бразилии и Швейцарии 17 июня обратившихся людей преклонного возраста оперативно отправили на несколько дней на курорты Кавказских Минеральных Вод.
Напомним, фестиваль болельщиков на Театральной площади будет работать 14 и 15 июля