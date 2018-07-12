Жителей домов рядом с фан-зоной в Ростове отправили на курорты Кавказских минеральных вод

Жители домов, которые находятся рядом с Театральной площадью, где на время Чемпионата мира по футболу-2018 расположился фестиваль болельщиков, жаловались на высокий уровень шума. Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев , уровень шума на фан-зоне достигал 100 децибелл. При этом, по словам главы региона, после проведения матча между сборными Бразилии Швейцарии 17 июня обратившихся людей преклонного возраста оперативно отправили на несколько дней на курорты Кавказских Минеральных Вод. Напомним, фестиваль болельщиков на Театральной площади будет работать 14 и 15 июля