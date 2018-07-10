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На саммите НАТО одобрят финансирование афганских сил безопасности
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На саммите НАТО одобрят финансирование афганских сил безопасности 

РИА Новости 10 июля 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Участники предстоящего саммита НАТО в Брюсселе одобрят продление финансирования афганских сил безопасности на период после 2024 года, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Союзники увеличивают свои обязательства (по поддержке властей Афганистана — ред.) как в силах, так и в финансировании. Мы направим в нашу миссию дополнительно еще около 3 тысяч инструкторов. Рассчитываю, что на саммите мы также договоримся о продлении финансирования афганских сил на период после 2020 года", — сказал Столтенберг журналистам в преддверии встречи в верхах, которая пройдет в бельгийской столице 11-12 июля.
США в 2001 году начали в Афганистане войсковую антитеррористическую операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения «Талибан»* и группировки «Аль-Каида»*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».
*Террористическая организация, запрещенная в России
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