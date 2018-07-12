Ещё
Лосиноостровский электротехнический завод присоединится к акции «Дни без турникета»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лосиноостровский электротехнический завод присоединится к акции «Дни без турникета» 

Управа района Лосиноостровский 6 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Лосиноостровский электротехнический завод присоединится к акции «Дни без турникета»; акция проводится на столичных предприятиях, чтобы познакомить всех желающих с их работой. Открытая экскурсия по заводу пройдет 20 июля, запись на нее уже открыта.
Экскурсия будет длиться час — полтора. За это время гости смогут посетить сертифицированный испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики, цех по изготовлению металлоконструкций, сборочный цех, участок внедрения зарубежных технологий, увидеть процесс изготовления аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики, отвечающей за безопасность движения.
Для входа на предприятие понадобится документ, удостоверяющий личность. Зарегистрироваться можно здесь. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
«Ромашковый день» отпразднуют на Магаданской Очередной мастер-класс по зумбе пройдет в ПКиО «Бабушкинский» 6 июля Участники мастер-класс в ПКиО «Бабушкинский» сделают своими руками тауматроп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками300
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала64
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС158
Умер Виктор Фетисов
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение