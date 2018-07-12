Лосиноостровский электротехнический завод присоединится к акции «Дни без турникета»

Лосиноостровский электротехнический завод присоединится к акции «Дни без турникета»; акция проводится на столичных предприятиях, чтобы познакомить всех желающих с их работой. Открытая экскурсия по заводу пройдет 20 июля, запись на нее уже открыта.

Экскурсия будет длиться час — полтора. За это время гости смогут посетить сертифицированный испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики, цех по изготовлению металлоконструкций, сборочный цех, участок внедрения зарубежных технологий, увидеть процесс изготовления аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики, отвечающей за безопасность движения.

Для входа на предприятие понадобится документ, удостоверяющий личность. Зарегистрироваться можно здесь. (иб)