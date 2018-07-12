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Полисы медицинского страхования с электронным носителем нового образца оформят в центре госуслуг района
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Полисы медицинского страхования с электронным носителем нового образца оформят в центре госуслуг района 

Управа Таганского района города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Центре государственных услуг «Мои документы» района для москвичей доступно оформление полиса обязательного медицинского страхования с электронным носителем. Об этом стало известно 9 июля.
Документ нового образца теперь будут выдавать в форме пластиковой карты. Для подачи заявки на такой полис необходимо предоставить паспорт в один из центров государственных услуг, проинформировали на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
В районе документ с электронным носителем можно заказать в центре по адресу: бульвар Энтузиастов, дом 2.
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