Полисы медицинского страхования с электронным носителем нового образца оформят в центре госуслуг района

В Центре государственных услуг «Мои документы» района для москвичей доступно оформление полиса обязательного медицинского страхования с электронным носителем. Об этом стало известно 9 июля.

Документ нового образца теперь будут выдавать в форме пластиковой карты. Для подачи заявки на такой полис необходимо предоставить паспорт в один из центров государственных услуг, проинформировали на официальном сайте мэра и Правительства Москвы

В районе документ с электронным носителем можно заказать в центре по адресу: бульвар Энтузиастов, дом 2.